Atletica: Sabato e domenica in palio 28 titoli indoor

Il prossimo fine settimana il palaindoor di Aosta sarà teatro della doppia riunione che assegnerà i primi titoli regionali del 2020, con i campionati assoluti e juniores in sala. 28 titoli in palio e, assieme agli atleti valdostani, alcuni alla caccia dei minimi di partecipazione per i campionati nazionali in programma nel prossimo mese di febbraio, ci saranno anche i cugini piemontesi, che nel weekend assegneranno i titoli regionali 2020 indoor.

Protagonisti saranno quindi gli atleti delle categorie Assolute e Juniores (under 20). Sabato le prime gare sono previste a partire dalle 15,30 e il programma prevede i 60 metri e il salto in alto sia al femminile che al maschile a cui si aggiungono i concorsi del lungo e del peso femminile e il triplo maschile. Domenica, il via è alle 14,30 ed è prevista la gara di corsa dei 60hs sia femminile che maschile, così come il salto con l’asta. Concorsi femminili per il triplo e maschili di lungo e peso.

Ogni atleta può prendere parte, nelle due giornate, ad un massimo di tre gare. Il titolo assoluto verrà assegnato al vincitore di ogni gara, indipendentemente dalla categoria di appartenenza e gli atleti Juniores concorre anche al titolo di categoria.