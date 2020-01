Calcio: Botte di Capodanno, Trino-Castellazzo partita amichevole dura 20'

Trino-Castellazzo, amichevole tra due club di Eccellenza, dura appena 20 minuti. Le intemperanze di alcuni giocatori scatenano una rissa e così, non essendoci le condizioni per giocare in modo tranquillo, se ne vanno tutti sotto la doccia di comune accordo.

E' l'incredibile storia di ieri. Nei 20 minuti giocati si segnala un rigore parato da Fistolera del Trino a Piana del Castellazzo e qualche giocata interessante.

Ha detto il presidente del Castellazzo Curino ai microfoni di una testata giornalistica locale: "Troppi falli inutili da parte del Trino. Se fossi stato io in panchina non saremmo arrivati a dieci minuti di gioco. Dopo 20 persino l'arbitro ha pensato che il rischio infortuni fosse troppo alto. Giusto così, dispiace per i costi della trasferta".

LG Trino: Fistolera, Cicogna, Bouchefra, Giarola, Albanese, Cafasso, Margaglio, Rignanese, Erbini, Bissacco, Veliu. A disp.: Xhemali, Bahnane, Abbate, Arnone. All.: Roberto Gioia.

Castellazzo Bormida: Rosti, Benabid, Mocerino, Cascio, Viscomi, Brusco, Tuoro, Cirio, Milanese, Simone, Piana. A disp.: Gallinaro, Magnetti, El Berd, Ecker, Di Santo, Barbieri, Panizza. All.: Roberto Adamo.

Ammoniti: Rignanese (T), Mocerino (C).

Note: al 15′ Piana (C) fallisce un calcio di rigore, parato da Fistolera (T).Trino