Un giornata speciale per alcuni nostri ragazzi che questa settimana hanno risposto alla convocazione della rappresentativa regionale Piemonte Valle d’Aosta, in vista del Torneo delle Regioni in programma a fine stagione.

In particolare per gli Under15 hanno risposto presente Edoardo Auletta, Alessio Esquisito e Emanuel Mendez (in foto), per gli Under19 da segnalare Jacopo Gentili già stabilmente perno della difesa della prima squadra che milita in Eccellenza.