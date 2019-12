Calcio f: PDHAE a caccia di punti playoff a Collegno

E' la matematica, a tenere vive le speranze delle ragazze del PDHAE di accedere ai playoff del campionato di calcio di Eccellenza, girone A. Nove sono i punti ancora da assegnare e tre le partite da giocare e obbligatoriamente vincere, per la formazione di mister Santin, che domani a Collegno alle ore 17 sotto i fari dello Sport Village affronterà l'Olimpyc, match valido per la 12esima giornata della prima fase del torneo. Le torinesi a 13 punti ovvero quattro in più delle valdostane, nei playoff ci sono già e non intendono abbandonare le speranze addirittura di una promozione.

Il PDHAE è reduce dalla vittoria per 4 a 3 maturata a Montjovet contro il Tronzano, per la doppietta di Pinet e le reti di Vuillermin e di Massari. Sul campionato delle valdostane pesa la mancata presenza in campo tre settimane fa a Baveno, assenza che è valsa la sconfitta a tavolino per 3 a 0.

RISULTATI E CLASSIFICA