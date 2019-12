Spada: Una ritrovata Magdalena Helena Jarek Campioli, stupisce agli assoluti regionali

Splendida Magdalena Helena Jarek Campioli, appartenente in passato alla nazionale under 20 in Polonia, che, dopo 12 anni di fermo, ritorna in pedana a rappresentare i colori valdostani per il Circolo Scherma Aosta, nel Campionato Regionale Assoluti Piemonte-Valle d’Aosta di spada che si è svolto ad Asti.

La spadista ha sfiorato l’ingresso nei quarti di finale ottenendo la 13 posizione su 34. La competizione delle cadette era di altissimo livello e Magdalena ha saputo dimostrare tutta la sua grinta nei faticosi assalti.

Fizzotti Federica di Novara si è aggiudicata il primo posto in questa competizione che ha visto partecipare atlete di età compresa tra i 14 e i 45 anni, tutte insieme. Una grande sfida da vincere a tutte le età.

Chi fosse interessato ad avvicinarsi alla disciplina, sotto la guida dei tecnici Cinzia Sacchetti, Restivo Massimo, Fiammetta Manni e della preparatrice atletica della Federazione Italiana Ginnastica Paola Florio presso la palestra dell'Istituto “San Giovanni Bosco” di C.so Battaglione Aosta, 95, Aosta, può telefonare al 327.1945696 (dopo le 19). www.circoloschermaaosta.it