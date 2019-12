Rugby: U12; I Leoncini dello Stade trionfano a Moncalieri

Ci mettono tutta la grinta possibile prendendo a modello i loro 'miti' della prima squadra, gli Under 12 dello Stade Valdotain di rugby, e i risultati di questo atteggiamento si vedono. I Leoncini gialloneri si sono aggiudicati il gradino più alto del podio al secondo Raggruppamento rugbysta per giovanissimi svoltosi a Moncalieri.

Per la soddisfazione dei tecnici Massimo Lodi, Nicola Poletti e Fred Tropiano, i piccoli ma mai domi dello Stade hanno sbaragliato il Cuneo per 13 a 0, poi hanno battuto il Volvera per 4 a 2, infine hanno sconfitto le due formazioni del Moncalieri per 7-5 e 5-3.

Formazione Stade Valdotain Under 12: Sebastiani, Miramonti, Malacarne, Scarfò, Tropiano, Fracasso, Canuto, Vestena, Rosa, Liut, Borin, Becquet, Magnone.