Rugby: Serie C1; lo Stade atterra sul Cus Torino ed entra nei playoff

Vince in casa del Cus Torino per 31 a 15 e si rilancia al terzo posto in classifica del campionato di serie C1 lo Stade Valdotain di rugby, entrando in piena zona playoff.

La seconda giornata di ritorno del campionato di serie C1 ha visto i gialloneri di coach Ferrucci e Parra scendere in campo con l'unico obiettivo di attaccare e fare punti: bravi in mischia come mai si erano visti fino a ieri in questa stagione, Duc e Bacilieri hanno dimostrato anche grande precisione e potenza di tiro, con quattro trasformazioni su quattro mete e piazzato finale. In evidenza anche il ritrovato Zappa, Barbieri e Tavella. Unico neo della giornata, un infortunio al ginocchio patito da Cortinovis in fase di allenamento.

Formazione Stade Valdotain: Carlino, Romeo, Zappa, Bacilieri, Pina Barros, Barbieri, Santoro, Duc, Tavella, Scaletta, Lallinaj, Henriod, Frazzetta S., Gontier S., Gontier M.

Classifica: Novara 33 punti; San Mauro 21 punti; Stade Valdotain, Rivoli 17 punti; Cuneo Pedona 14 punti; CUS Torino 2 punti.