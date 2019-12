Atletica: Ancora senza un gestore il Tesolin di Aosta

Il campo scuola di atletica e la pista dell'impianto sportivo Tesolin di Aosta restano aperti, ma non si per quanto, se non sarà trovato un gestore in tempi rapidi. da quando il Coni ha restituito le chiavi al Comune, due anni fa, la gestione è in capo all'Amministrazione municipale aostana che però secondo l'assessore allo Sport, Carlo Marzi, spende troppo fra costi di manutenzione e del personale.

Oggi durante un'audizione in Prima commissione consiliare comunale il presidente regionale della Fidal, Jean Dondeynaz, ha ribadito la volontà della Federazione di farsi carico della gestione dell'impianto ma, stando a quanto afferma Marzi, cavilli burocratici e costi troppo alti 'frenano' il passaggio di competenze dal Comune all'ente sportivo.

"Noi siamo pronti a prenderci cura del Tesolin, affidandolo per la manutenzione a una delle nostre società affiliate", spiega Dondeynaz; Marzi replica che "vi sono problemi burocratici ed economici da risolvere perchè non possiamo cedere a occhi chiusi la gestione di una struttura che costa in media 55 mila euro l'anno a un ente che a sua volta lo passerebbe nelle mani di un'altra società sportiva; sono passaggi che non ci danno garanzie reali di continuità".

La proposta di Dondeynaz è appoggiata da Eddy Ottoz, Presidente dell’associazione delle società sportive valdostane che sostiene la fattibilità anche economica dell'operazione. Ma il Comune prende tempo.