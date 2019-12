Calcio: Seconda cat, lo Chambave sconfitto 5 a 2 è ultimo in classifica

Ancora un tonfo per lo Chambave di Seconda categoria, sconfitto per 5 a 2 dal La Cervo nel recupero della decima giornata di un campionato che lo vede ultimo in classifica con due punti.

"C'è sicuramente rammarico per aver sbagliato l'avvio della partita, concludendo un primo tempo a dir poco disastroso" ha commentato l'allenatore dello Chambave, Roberto Blanc. Sotto per 4 a 0 al 45', nella ripresa i verdi di media Valle hanno reagito con orgoglio portandosi sul 2 a 4 con una doppietta di Gabrielli ma la distanza da colmare era troppa. Nel finale il La Cervo ha chiuso definitivamente il match con la quinta rete.

Domenica prossima c'è la sfida in casa contro il Lessona penultimo: una partita che i valdostani non possono permettersi di perdere.