Karate: Giovani aostani protagonisti al Trofeo di Cumiana

C'erano alcuni tra i migliori karateka del Piemonte e della Lombardia al primo Trofeo Morevilla Olimpia disputato domenica scorsa a Cumiana, in provincia di Torino, ma i valdostani del Centro Sport e Benessere Vda si sono fatti onore sfiorando il podio e ottenendo ottimi piazzamenti. Nella categoria Ragazzi, quarto posto per Daniel Conte, cintura verde-blu; in categoria Fanciulli, settimo piazzamento per Mattia Pace, cintura gialla, mentre Francesco Yang ha ottenuto il nono posto in classifica in categoria Bambini.

"Cresciamo di anno in anno, di mese e le brillanti prestazioni dei nostri atleti ci confermano che stiamo lavorando bene - commentano i vertici del Centro aostano - e anche nella formazione di nuovi, giovani maestri stiamo ottenendo importanti risultati".