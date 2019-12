Calcio: Ecc A; Brunod regala la vittoria alle Aquile, solo un pari per l'arrendevole PDHAE

Ottava vittoria per l'Aygreville che, nel recupero della 12esima giornata del camnpionato di Eccellenza rinviata la scorsa domenica per il maltempo, gioca meno bene del solito e concede più del dovuto agli avversari ma, con una rete di Brunod al 25' sconfigge 1 a 0 l’Accademia Borgomanero e resta in vetta alla classifica.

Sotto una pioggia battente il pubblico che anche questa domenica ha stipato il Rini di Villeneuve si è spellato le mani al termine dell'azione personale dell'attaccante valdostano, che lanciato da Barbuio ha saputo capitalizzare una delle rare occasioni da gol della partita contro un fantastico controllo palla e tiro potente dal limite. L'aggressivo Borgomanero non è però rimasto a guardare e, soprattutto nel secondo tempo, ha costruito diverse azioni a centrocampo dirette alla porta delle Aquile, senza riuscire a concretizzare. Il fischio finale dell'arbitro è stato accolto dai rossoneri, mister Rizzo compreso, come una liberazione.

A singhiozzo, invece, il cammino del PDHAE nel campionato di calcio di Eccellenza, che alla 12esima giornata ha visto gli orangerossoblù cimentarsi sul difficile terreno della Romentinese&Cerano, terza in classifica con 22 punti.

La formazione di bassa Valle con Roberto Cretaz all'esordio in panchina doveva vincere per tentare l'aggancio alla zona play off e ci ha provato dal primo minuto ma e stata raggiunta due volte dai novaresi e ha dovuto acconternarsi di un pareggio per 2 a 2 e di un ottavo posto in classifica con 18 punti. Valdostani in vantaggio alla metà del primo tempo con Dayné, raggiunti nei minuti finali da una rete di Colombo.

Nella ripresa gli orangerossoblù si riportano in vantaggio con un'azione personale di Menabò, tornato alla gioia del gol: l'entusiasmo dura una manciata di minuti perchè è ancora Colombo a farsi trovare libero in area per la rete che vale il 2 a 2 finale. Domenica prossima il PDHAE riceve il Rivoli, 12 punti e dodicesimo posto in classifica.

RISULTATI E CLASSIFICA