Atletica: La stagione campestre vede i valdostani protagonisti

Alcuni individualisti sono già stati impegnati in appuntamenti anche di livello importante; la rappresentativa giovanile valdostana è stata protagonista domenica 1° dicembre a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, per il Trofeo delle 8 Regioni del Nord Italia di cross.

Cinque Cadetti e tre Allievi, sono stati protagonisti assieme ai pari età di Liguria, Piemonte, Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e, oltre a queste, gli atleti della federazione Ticinese di Atletica Leggera.

Questi i risultati Cadette – 29a Sara Ed Dandaoui (Atl Pont Donnas), 30a Adele Rosa (Atl Calvesi),; Cadetti – 28° Leon Martinet (Atl Calvesi), 33° Yael Bagnod (Atl Monterosa), 35° Alessio Turino (Atl Pont Donnas) Allievi –28° Albert Vierin (Atl Calvesi), 29° Diego Yon (Atl Pont Donnas), 31° Jean Xavier Villanese (Atl Monterosa)