Atletica: Catherine Bertone si ritira alla Maratona di Valencia

Da dimenticare in fretta, per Catherine Bertone, la deludente prestazione alla Maratona di Valencia. Nelle intenzioni della 47enne maratoneta-pediatra valdostana la competizione spagnola avrebbe dovuto assicurarle la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma l'occasione è stata rimandata.

Bertone si è ritirata a pochi metri dall''11esimo chilometro, per un improvviso quanto inspiegabile, a suo dire, calo di rendimento in gara. "Ho sentito che le gambe mi tradivano, non riuscivo a tenere il passo", ha spiegato dopo il ritiro. A vincere la 'Valencia' è stato Kinde Atanaw Alayew che ha stabilito il record della corsa con un tempo di 2h03’51”. Per le donne, vittoria di Roza Dereje in 2h18’30”. Prima delle italiane è stata Valeria Straneo in 2h30’43”.