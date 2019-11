Karate: I valdostani fanno incetta di medaglie a Cigliano

Un ricco bottino di due ori, tre argenti e sei bronzi: undici medaglie per una prestazione da protagonisti che ha visto sul podio del Memorial Bellotto e nella Coppa Causone a Cigliano (Vc) il team valdostano di karate composto da due selezioni di Libera Energia Karate e Centro Karate Valdostano. Tredici i karateka rossoneri che si sono battuti in pedana: in categoria Bambini, Cristian Lykiardopulos si è piazzato terzo nella specialità del Kata. In categoria Juniores marroni-nere, Alessandro Leonardi ha trionfato nel Kumite.

In categoria Speranze Nicola Fasoli ha vinto nel Kumite e si è piazzato al terzo posto nel Kata. Al femminile, due bronzi Juniores per Alessia Billotti, mentre è stata d'argento la prestazione di Valentina Fioravanti, come per Sofia Augugliaro e per Elisa D'Herin, che ha conquistato anche una medaglia di bronzo.