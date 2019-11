Al via le iscrizioni per Arrancaslimba, Winter – Vertical di Courmayeur e Gran Trail Courmayeur

A meno di due mesi dalla fine dell’Arrancabirra, la gara che ha di fatto concluso la stagione 2019 delle competizioni di VDA Trailers, è giunto il momento di programmare la stagione 2020. Piovono le domande di atleti, appassionati e curiosi circa le date e l’apertura delle iscrizioni delle prossime gare, ed ora finalmente queste domande avranno delle risposte, e non mancheranno di suscitare alcune sorprese.

Venerdì 29 novembre alle ore 12 in punto, infatti, apriranno le iscrizioni per Arrancaslimba, Winter – Vertical di Courmayeur (nuovo formato della Courmayeur Winter Eco Trail – by Night) e Gran Trail Courmayeur.

La prima data da segnare sul calendario è quella del 5 febbraio 2020: è quello il giorno dell’Arrancaslimba, gara goliardica da correre in coppia con sci con pelli (anche splitboard e telemark), ramponcini o ciaspole su un percorso di 6 km e con punti di ristoro a base di birra lungo le piste da fondo di Flassin, a Saint-Rhémy-en-Bosses.

Poco più di un mese dopo, il 7 marzo, la prima grande novità di questa stagione: la Courmayeur Winter Eco Trail – by Night cambia pelle e diventa Winter – Vertical di Courmayeur. Una gara di sola salita, divisa in due distanze, da correre sempre sotto la luce della luna e delle frontali: la prima, 3 km con 500 metri di dislivello, partirà da Dolonne con arrivo a Plan Chécrouit, mentre la seconda, 7 km con 1000 metri di dislivello, raggiungerà il Col Chécrouit, con partenza sempre da Dolonne.

A luglio si scaldano i motori in vista della settimana del TOR con il Gran Trail Courmayeur, gara che sta assumendo sempre più una rilevanza mondiale ed un livello tecnico elevatissimo lungo i sentieri più celebri delle Alpi italiane al cospetto di sua Maestà il Monte Bianco. Grandi novità per la distanza più lunga: dai 105 km con 6600 m D+ si passa a 100 km con 7900 m D+, con un cambio del percorso che prevede la base vita non più al Courmayeur Mountain Sport Center di Dolonne ma, con una deviazione, al Pavillon du Mont Fréty, stazione di arrivo di SkyWay. Cambia anche la partenza, che sarà a mezzanotte tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, con 33 ore di tempo massimo per concludere la gara. La mattina dell'11 luglio partiranno invece le due gare più corte, la 30 km con 2000 m D+ e 55 km con 3800 m D+, con la conclusione del GTC il 12 luglio.