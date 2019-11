Calcio: Promozione, con un pokerissimo lo Charvensod torna alla vittoria

Vola lo Charvensod in campionato Promozione: il pokerissimo 5-0 rifilato ragazzi di Fermanelli a spese della cenerentola Sanmauro vale il decimo posto in classifica e una ragguardevole distanza dalla zona playout: 16 i punti dello Charva, 10 quelli del Caselle terzultimo. Primi minuti di gioco e la partita sembra nelle mani dei piemontesi, che però dopo un quarto d'ora svaporano lasciando il campo all'attacco valdostano: Daricou al 37'; autorete di Veronese cinque minuti dopo e le squadre vanno al riposo sul 2 a 0 per i padroni di casa. Nella ripresa sigillano il successo Menegazzi, Carere e Rovira.

In Prima categoria il Quart vittorioso sul Locana per 5 a 1 mantiene il secondo posto a 21 punti, pur distante dall'inarrivabile Valdruento primo con 33 punti. Vince anche la Grand Paradis per 3 a 1 sul San Maurizio e ora si trova sesta a 17 punti, in zona playoff. Male invece Fenusma e Saint-Vincent/Chatillon, sconfitte entrambe per 2 a 1 rispettivamente da Mappanese e Corio. La formazione blucerchiata di bassa Valle scivola al dodicesimo posto con 11 punti mentre il SVC resta confinato in penultima posizione con 9 punti.

In Seconda categoria, il CGC Aosta ha sconfitto la rivale diretta Bajo Dora per 2 a 1 e guida la classifica insieme alla stessa Baio, al Montjovet Champdepraz e al Gaglianico che a sua volta ha sconfitto proprio il Montjovet per 2 a 0. In bassa classifica, il Valdigne ha pareggiato 1 a 1 lo scontro diretto contro il Lessona e resta penultimo a 4 punti, mentre l’Aosta Calcio 511 ha perso 3 a 1 contro il Mongrando; risultato che relega i rossoneri al decimo posto con 9 punti. Rinviata la partita tra lo Chambave e il La Cervo.

In Terza categoria, la capolista Grand Combin è stata sconfitta per 0 a 1 dagli Amici Del Calcio ma mantiene il primo posto in classifica.