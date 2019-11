Calcio: Prima cat, tre gol in sei minuti e il Fenusma pareggia

Impossibile consultare tutti gli annali di calcio del mondo, ma probabilmente una cosa così non si era mai vista prima: dal 3-0 al 90' al 3-3 al 96'. E' successo a Corio, durante il match Corio-Fenusma, nona giornata del girone C di Seconda categoria.

In classifica 11 punti per i locali, altrettanti per i blucerchiati di media Valle .Il Corio a fine primo tempo è già 3-0 per il gol di Damiani e la doppietta di Stani. Un punteggio che disegna perfettamente l'inerzia della partita e dà torto al Fenusma, mai vittorioso in trasferta ma capace di pareggiare 3-3 a Colleretto, 2-2 in casa Grand Paradis e 2-2 col San Maurizio.

Al 90', sul 3-0, quando l'arbitro assegna ben sei minuti di recupero bomber Sterrantino, che è uno dei gioielli del Fenusma e alcuni compagni fanno cenno all'arbitro di fischiare la fine. Ma una piccola speranza nasce dopo la seconda espulsione ai danni del Corio, che si ritrova allo scadere in 9 contro 11 dopo i rossi ad Aliberti e Viola. Minuto 90: 3-1 di Ferraris. Minuto 93: 3-2, rigore per il Fenusma e Sterrantino segna; scatta l'arrembaggio, non ci sono più regole, l'orologio gira lento, minuto 96: 3-3 ancora di Sterrantino e il Fenusma va in estasi. Il Corio non ci crede, giocatori si guardano smarriti e l'arbitro fischia la fine.

RISULTATI E CLASSIFICHE