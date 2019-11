Al McLion irrompe il Beach Volley, disciplina in grande espansione

“Siamo molto contenti di entrare far parte del McLion Trophy – commenta Michel Grumolato, responsabile del Beach Volley per il torneo -; la nostra sfida è creare un appuntamento che possa coinvolgere piccoli giocatori di pallavolo e avvicinare nuovi giovani beachers, sia a livello locale, sia in ambito nazionale e perché no, guardare anche oltre frontiera. Il Beach Volley è una disciplina in grande crescita negli ultimi anni in tutta Italia; in Valle d’Aosta, soprattutto a livello amatoriale, si è creato un movimento interessante e, a partire dal 2018, è cresciuto anche l’entusiasmo nei più giovani”.

“Per la nostra edizione ‘numero zero’ del Beach Volley al McLion Trophy – prosegue Michel Grumolato - abbiamo pensato di organizzare quattro tornei adatti alle diverse capacità di gioco dei giovani beachers. Venerdì 12 giugno esordirà la categoria 2vs2 Under 15 maschile e femminile, per i nati negli anni 2005/2006/2007, un vero torneo di Beach Volley con regolamento nazionale".

Sabato 13 sarà la volta del 2vs2 S3 GREEN, formula che prevede la possibilità di fermare il pallone una volta all’interno di ogni azione e adatto ad atleti del 2009/2010/2011.

Domenica 14 doppio appuntamento, con un torneo 2vs2 S3 RED per atleti nati negli anni 2008/2009/2010, un Beach Volley tradizionale ma con regole più elastiche e campo ridotto e un torneo 2vs2 S3 WHITE, con regole adatte ai più piccini e indicato per i ragazzini degli anni 2010/2011/2012.

“Sfrutteremo i campi da ‘Beach’ dell’Area 6Tu del campo sportivo di Sarre – conclude Grumolato -, abituale ‘casa’ del Bsv Beach Volley Stade, dove al momento sono allestiti tre campi, nei quali saranno allestite tante altre superfici per le categorie dei più piccini”.

Un tassello, il Beach Volley, del grande puzzle che compone il McLion Trophy, che all’ormai tradizionale calcio in tutte le sue sfumature, nell’edizione 2020 proporrà l’Hockey su ghiaccio, il Rugby e la Pallamano.

Entro il fine settimana sarà online il nuovo sito internet www.mcliontrophy.it, completo delle sezioni dedicate a tutte le discipline del torneo, dove si potranno trovare le informazioni sulle cinque discipline della manifestazione. In corso d’opera il ‘refresh’ delle denominazioni dei profili ‘social’, che sono ancora in attesa di approvazione dalle rispettive ‘case madre’: @McLionTrophy per la pagina Facebook, il profili Instagran e Twitter.