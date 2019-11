Arti Marziali: L'aostana Federica Macrì all'Hurricane Fight Night

Avventura nel Paese dei mulini a vento per la giovane boxatrice del Pro Fighting Aosta Federica Macrì. Da domenica è in Olanda dove partecipa a un programma di traininig intensivo nella prestigiosa palestra Mousid Gym ad Amsterdam, fucina di campioni di kick boxing, disciplina in cui Federica sta ottenendo brillanti risultati; con lei il maestro Luca De Carolis che la sta allenando in vista del match di sabato 30 novembre contro Mara Bonizeis nell'Hurricane Fight Night.

La raggiungeranno a breve i compagni di scuderia Hamza Fanan e Luca De Carolis, con il preparatore atletico Daniele Maredda. Federica Macrì punta alla vittoria contro un'avversaria aggressiva e, come lei, in costante crescita.