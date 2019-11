Calcio: U15, l'Aygreville fa tremare l'Alpignano

Domenica scorsa è approdata a Gressan la corazzata Alpignano reduce da un percorso fatto solo di vittorie ed un pareggio con la capolista Lascaris, e ha trovato sul suo percorso un coriaceo Aygreville che l’ha bloccata sull 1 a 1 facendole perdere la vetta.

Lo sgambetto è servito: l’Aygreville di mister Turato gioca bene e blocca i forti torinesi che però passano in vantaggio nel primo tempo. Al 15’ D'Introno pesca bene Spina che appoggia a Cipullo che non perdona con un secco diagonale che non lascia scampo a Iacobucci per il resto della gara neanche tanto impensierito dagli avversari. Ferrarese e Germano per i torinesi fanno valere la possanza e l'altezza in difesa.

L'Aygreville però gioca bene palla a centrocampo con Esquisito, Cuc e Chianese a macinare gioco e si assesta in difesa con Auletta e Mendez che non fanno passare più nessuno. Viene fuori prima con un tiro di Paico di poco alto poi con Gobbo, servito in profondità in modo perfetto da Nastasi, che ha l'occasione del pareggio, supera il portiere che tocca quel che basta per impedire la conclusione a rete a rete. E ancora con un bel tiro di Gobbo che para Martino ma sulla sua respinta Nastasi conclude a lato. Finisce il primo tempo con i torinesi in vantaggio 1-0

Nella ripesa l'Alpignano gestisce e cerca di controllare le folate dei valdostani e questo forse è l’errore dei torinesi che pensavo solo a gestire la partita senza chiuderla. Al 6' la prima avvisaglia, i rossoneri hanno l'occasione di pareggiare con un rigore assegnato per fallo di mano. Ma il rigore di Auletta è troppo centrale per impensierire Martino che respinge.

La ripresa continua combattuta con l'Aygreville che cresce e l'Alpignano che cerca di rispondere in contropiede sino ai tre minuti di recupero concessi. L’azione è da manuale, Gobbo pesca bene l'inserimento centrale perfetto di Cuc che anticipa il portiere e deposita in rete per il meritato pareggio.



Formazione Aygreville: AULETTA Edoardo, BETEMPS Julien, CHIANESE Flavio, CUC Tommaso, ESQUISITO Alessio, FOSSON Francesco, GOBBO Tommaso, HENRY Andre', IACOBUCCI Daniel, MENDEZ Emanuel, MONEY Iacopo, NASTASI Giuseppe, PAICO VARGAS Juan Mattia, PELLU Andre', POZZAN Davide, RAO Alessandro, REY Simone, ROSSI Federico, SABATINO Ryan.