Calcio: Eccellenza; le Aquile vincono e volano in vetta; PDHAE sconfitto di misura

Con una rete al 90' l’indomabile Aygreville di mister Rizzo ha sconfitto il Fulgor Ronco Valdengo e mantiene così il primo posto nella classifica di Eccellenza. Alla decima giornata le Aquile volano così a 23 punti davanti al Borgovercelli (21) e staccano di cinque punti la Romentinese terza in classifica. Match scialbo, sotto tono, con pochissimi tiri in porta: la palla non ha quasi mai oltrepassato la metacampo avversaria salvo sporadici e sterili contropiedi. La rete di Manuel Brunod è giunta da una mischia in area, quando erano stati appena annunciati quattro minuti di recupero.

Sconfitto invece per 2 a 1 dal La Pianese, il PDHAE di Ezio Rossi resta al quarto posto con 17 punti ma le speranze di aggancio alla vetta sono sempre più deboli ma non del tutto tramontate. Per L'Aygreville l'uomo partita è certamente Brunod, autore della rete che è valsa la vittoria; per il PDHAE ha segnato Marianini, ma gli orange hanno subìto la doppietta di Pasquero.

Domenica prossima il PontDonnasHoneArnadEvançon affronterà il Borgaro (settimo posto e 14 punti), mentre l'Aygreville sarà in trasferta a Biella contro La Biellese, quinta in classifica con 15 punti.

RISULTATI E CLASSIFICA