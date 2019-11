Calcio: Prima cat; al Fenusma è arrivato Andrea Raco

Può tornare a sorridere mister Antonio Gagliardi, reduce dalla disfatta casalinga per 0 a 5 subìta in Coppa Piemonte dal Colleretto. Lui voleva da tempo il centrocampista Andrea Raco ed ecco che il giocatore è arrivato: ieri ha firmato con la società blucerchiata di patron Fabio Cerise e domenica potrà già scendere in campo per la sfida casalinga contro il Cafasse Balangero.

Raco completerà il centrocampo disegnato da Gagliardi con Comé e Dalla Zanna, che da tempo senza adeguato rinforzo si trovano a dover coprire zone troppo ampie di campo lasciando 'varchi' spesso attraversati facilmente dagli avversari. E contro il Cafasse sarà della partita anche il neo acquisto il classe 2003 Francesco Lombard: per lui l'occasione di lasciarsi alle spalle il brutto esordio in Coppa Piemonte.