Calcio: Prima cat; Fenusma travolto dal Colleretto dice addio alla Coppa Piemonte

Sconfitto, anzi umiliato sul campo di Nus per 5 a 0 dal Colleretto, il Fenusma di Prima categoria è eliminato agli ottavi di finale dalla Coppa Piemonte.

La sfida di andata era finita 3 a 0 per i piemontesi, che ieri sera hanno giganteggiato in tutti i reparti. Mister Antonio Gagliardi ha messo in campo una formazione 4-4-2 che per 90 minuti più recupero ha subìto senza quasi mai reagire gli attacchi serrati e organizzati dei piemontesi, che hanno anche schierato una difesa 'a cerniera', peraltro mai realmente forzata dai valdostani.

Il primo tempo si è concluso 2 a 0 con una doppietta di Sabolo, che ha segnato anche la terza rete per cedere poi l'onore del gol ad Alfano e a Nabili.

Formazione Fenusma: Alessi, Pierre Lombard, Roux, Dalla Zanna, Subet, Accatino , Zerbo, Edoardo Ceccon, Droz, Birardi, Barone.