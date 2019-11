Podismo: Catherine Bertone domina il Giro delle Cascine di Gaglianico

Si è disputato a Gaglianico (BI) sabato 2 novembre, il Giro delle Cascine, campionato regionale piemontese di corsa su strada. Catherine Bertone dell’Atletica Calvesi ha vinto in 34’21”, seconda Elisa Stefani in 34’30”, terza Lucrezia Mancino in 37’44”, quarta Arianna Reniero, quinta Federica Barailler e sesta Sara Borello. Eufemia Magro, decima, si è aggiudicata il trofeo Ezio Cappio.

In campo maschile Francesco Carrera, valsesiano dell'Atletica Casone Noceto, ha vinto la gara maschile in 30'32", 2° El Mehdi Maamari in 31'46", terzo gradino del podio per Stefano Casagrande in 31'52". Completano la top ten Massimo Farcoz 4° in 32'16", 5° Flavio Ponzina in 32'33", Gabriele Beltrami 6°, Saverio Bavosio 7° in 32'47", Vezio Bozza 8° in 32'58", Paolo Boggio 9° in 33'06" e Massimiliano Barbero Piantino 10° in 33'07", che ha conquistato il Trofeo Ezio Cappio assegnato al migliore classificato nella somma tempi tra questa gara e la Biella-Santuario di Oropa.