Calcio: Promozione, Charvensod beffato all'ultimo secondo

Ancora una sconfitta per il Charvensod di mister Fermanelli nell'ottava giornata di campionato di calcio di Promozione. Ha perso per 1 a 0 in casa dell'Ivrea quando l'arbitro a cinque secondi dal termine dell'ultimo minuto supplementare stava portando il fischietto alla bocca: ultimo lancio della palla in area e l'attaccante eporediese Momoh Shani riceve e spara verso la porta di Celesia che vede la palla passargli a lato di mezzo metro. Adesso lo Charva è in 11esima posizione con 10 punti e uno solo di questi è stato conquistato fuori casa, a dimostrazione della scarsa propensione alla vittoria esterna dei rossoneri. Il prossimo turno si annuncia quasi proibitivo: arriva in Valle la Rivarolese, prima in classifica con 17 punti e tanta voglia di restare imbattuta.

In Prima categoria, resta al secondo posto con 15 punti il Quart nonostante la sconfitta per 4 a 2 inflittagli a Torino dalla prima in classifica, il Valdruento la cui marcia verso la promozione sembra inarrestabile.

Cade per 2 a1 il Gran Paradis di mister Mercanti contro il River Leinì: troppi errori in difesa costano cari alla formazione di alta Valle; meglio è andata al Fenusma che a Nus ha pareggiato 2 a 2 il rocambolesco match con il San Maurizio: per due volte in vantaggio, i valdostani si sono fatti raggiungere e nei minuti finali hanno anche rischiato di subìre la terza rete. Gran Paradis e Fenusma sono in undicesima posizione a 10 punti. E' caduto ancora il Saint-Vincent/Chatillon, 0 a 1 in casa per mano della cinica Bosconerese: i termali restano penultimi con 6 punti.

In Seconda categoria, il Montjovet/Champdepraz guida la classifica dopo la vittoria per 3 a 1 sul Pollone; la CGC Aosta non va oltre il pari per 1 a 1 con il Valchiusella ed è quarta con 13 punti; pari anche per l'Aosta 511: 2 a 2 con il La Cervo e nono posto in classifica a 5 punti. Lo Chambave, sconfitto in casa per 1 a 5 dal Baio Dora, rimane fanalino di coda a 2 punti.

CLASSIFICA E RISULTATI