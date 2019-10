Podismo: Catherine Bertone in 1h12m39s alla Mezzaosta nuovo personale

Arriva il record personale per Catherine Bertone alla quinta edizione della MezzAosta. L’azzurra è protagonista di fronte al pubblico di casa con il tempo di 1h12m39s e un miglioramento di quasi mezzo minuto, sfiorando il successo nella gara di 21,097 chilometri. In questa stagione la 47enne valdostana, medico al pronto soccorso pediatrico e due volte mamma, era già riuscita a correre tre volte sotto l’ora e quattordici minuti: fino al suo precedente primato di 1h13:03 a Lugano nel mese di maggio, ma anche a Torino e di recente a Trento.

Dopo l’ottavo posto della scorsa estate agli Europei di Berlino, dove è salita sul podio con l’argento a squadre, ha in programma di correre la maratona del 1° dicembre a Valencia: “Sono felice. Questo record personale è per Aosta - ha detto la portacolori dell’Atletica Sandro Calvesi - e per tutte le persone che mi vogliono bene e che mi aiutano. Lo dovevo a loro. Sto bene e questo tempo arriva alla fine di un periodo di carico importante. Guardo a Valencia con tanta forza e fiducia”.

Sul traguardo la keniana Ivyne Jeruto Lagat (#iloverun Athletic Terni) vince in 1h12:24 conservando quindici secondi di vantaggio, terza la ruandese Clementine Mukandanga (Runner Team 99) con 1h13:15 davanti a Sara Brogiato (Aeronautica, 1h16:25)... Continua a leggere