Nuoto: Chicco Pellegrino 'legnato' in vasca da Federica Pellegrini

Federico Pellegrino e Federica Pellegrini in vasca a Livigno

"Grazie Federica per la batosta di oggi...Alla prossima, ma sugli sci!". Dopo la figuraccia in vasca se la cava con una battuta il campione di fondo di Nus Federico Chicco Pellegrino, che nella piscina di Aquagranda, a Livigno, si è confrontato con la campionessa di nuoto Federica Pellegrini sui 50 metri in stile libero.

Com'era prevedibile, ha vinto facilmente la Pellegrini che però ha assicurato che, dopo le Olimpiadi di Tokyo, concederà al poliziotto neveuntse la rivincita sugli sci stretti.

Pellegrino in questi giorni è in allenamento a Livigno, in Alta Valtellina e dall'incontro causale con l'olimpionica azzurra è nata l'idea di una sfida così insolita.