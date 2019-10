Campionato Regionale Giovanissimi Under15: L'Aygre stende l'Ivrea

Riprendono a vincere e convincere i ragazzi di Mister Nicola Turato che dopo il passo falso di domenica scorsa con la capolista Lascaris, riprendono a vincere con i ragazzi dell’Ivrea Banchette.

I valdostani entrano subito in campo determinati e pressano non lasciando giocare gli arancioni e già all’11’ passano con una bella azione corale finalizzata da Mattia Paico. Al 23’ il raddoppio corss di Money e capitan Cuc in mezza rovesciata non lascia scampo all’estremo eporediese. Le buone trame di gioco dei valdostani non lasciano scampo ai piemontesi che subiscono anche il terzo gol al 29’ ancora con Paico.

Il secondo tempo si apre con qualche cambio e con i valdostano che vogliono amministrare la partita e al 7’ passano ancora con Nastasi abile a sfruttare un apertura di Esquisito.

Gli eporediesi hanno un sussulto al 9’ con la punta Makori che fa valere la sua fisicità e su angolo gira bene imparabilmente per l’estremo Iacobucci. Ancora i rossoneri però ristabiliscono le distanze con Gobbo al 20’.

Infine ancora Makori infila la difesa rossonera al 22’ e chiude la partita.

I valdostani con questa vittoria si piazzano solitari al terzo posto confermandosi mina vagante del girone. Una bella soddisfazione per il settore giovanile dell’Aygreville.