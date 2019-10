MezzAosta 2019: Vince ancora il Kenia ma la Valle sale sul podio con Bertone e Cunéaz

Come nelle precedenti quattro edizioni, è il Kenya a dominare la MezzAosta 2019, la mezza maratona che attraversa il capoluogo regionale ideata e organizzata dal presidente della Fidal VdA, Jean Dondeynaz. Con una new entry sul podio, però, tutta valdostana: la campionessa e pediatra 47enne Catherine Bertone dell'Atletica Calvesi ha infatti tenuto alti i colori rossoneri ed è giunta seconda, dietro la keniana Jeruto Ivyne Lagat che ha corso in 1h12’24” ed è quarta assoluta. Bertone ha registrato ul nuovo record personale in mezza maratona: 1h12’39”.

La gara maschile è stata vinta dal keniano Kimeli Hosea Kisorio, dell’atletica Virtus Lucca con un tempo di 1h03’57”.

Al secondo posto il connazionale Gideon Kurgat Kiplagat in 1h07’35”, mentre il terzo posto è stato del valdostano René Cuneaz, con un tempo di 1h08’25”.

Nella gara da 11 km il dominio è stato invece di Omar Bouamer della Polisportiva Sant’Orso, che ha registrato il nuovo record: personale di 33'43''.