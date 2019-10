Mezzaosta 2019: Scarpe da gara usate in dono agli atleti in Africa

Mancano 48 ore allo start della MezzaAosta, la mezza maratona che si corre nel capoluogo valdostano. La garà partirà alle ore 10 di domenica 27 ottobre all'inizio di via Torino e anche quest'anno il percorso attraverserà lo stabilimento siderurgico Cogne Acciai Speciali.

Quest'anno la gara presenta una nuova iniziativa solidale: 'Dona un paio di scarpe usate'. L'obiettivo è quello di raccogliere scarpe da corsa usate per dare un contributo concreto al movimento dell'atletica in Kenya, il Paese dell'Est Africa che da decenni domina nel campo del mezzofondo e della corsa lunghe distanze.

Ogni partecipante ad una delle gare competitive potrà lasciare, al momento dell'iscrizione, un paio di scarpe di seconda mano, di cui non fa più uso, che saranno inviate in due località selezionate del Kenya, in cui centinaia di giovani talenti dell'atletica si allenano giorno dopo giorno con dedizione e costanza, nella speranza di poter coronare in un futuro non troppo lontano il loro sogno di gareggiare in Europa e nei paesi del mondo occidentale.

Spesso i giovani atleti sono costretti ad interrompere la loro preparazione fisica a causa dell'ancor diffusa povertà e mancanza di sostegno economico per i loro allenamenti. Le due località in cui le scarpe da corsa saranno inviate sono la zona di Eldoret ed Iten, la famosa 'Casa dei campioni' del Kenya, dove sono nati e cresciuti atleti del calibro di Eliud Kipchoge, Mary Keithany, Edna Kiplagat, Wilson Kipsang, David Rudisha e molti altri campioni, e la zona di Kaptagat, in alta quota, altopiano di foreste dove la popolazione vive ancora in piccoli villaggi tradizionali.

Le scarpe raccolte saranno consegnate ai cinque atleti di nazionalità keniota, provenienti dai villaggi circostanti le località di Eldoret ad Iten, che prendono parte a Mezzaosta 2019 in qualità di TOP Runners e ad otto atleti del Kenya, provenienti dall'altopiano di Kaptagat, che prenderanno parte ai Campionati Italiani 2019 di Maratona in programma a Ravenna, il prossimo 10 novembre.