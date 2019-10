Rugby: Serie C, Stade Valdotain parte col piede sbagliato

Sul campo del neopromosso Cuneo Pedona, lo Stade Valdotain Rugby di capitan Alberto Duca si deve arrendere per 20 a 15 nella prima giornata del campionato di serie C girone A.

"Una sconfitta che non preoccupa - rassicura coach Mario Ferrucci - e che i Leoni cercheranno subito di riscattare domenica prossima in casa contro il Cus Torino". La partita è stata equilibrata e in bilico sino ai minuti finali, con lo Stade sotto di una meta che non è riuscito a recuperare, gravato anche dall’infortunio in cui è incappato il mediano di mischia Santoro. In evidenza, per i valdostani, Bacileri e lo stesso Duc, sfortunato quando ha mancato una meta d'un soffio.

Formazione Stade Valdotain: Pina Barros, Zappa, Carlino, Duc, Romeo, Bacilieri, Santoro, Lallinaj, Tavella, Cortinovis, Serradura, Monnet, Frazzetta S., Miani, Gontier M.

Classifica: Novara 5; Cuneo Pedona, San Mauro 4; Stade Valdotain, Rivoli 1; CUS Torino 0.