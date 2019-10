Calcio: U19, lo Charva vince a Volpiano e risale la classifica Under 19

Può respirare mister Carlo Volpone: la vittoria in trasferta dello Charvensod per 2 a 1 sul Volpiano alla sesta giornata restituisce punti e morale a una squadra che a inizio campionato aveva promesso un andamento da vertice e invece si ritrova a 9 punti e a metà classifica, a -6 dalla vetta. Petey al 46' del primo tempo e Gazzera al 4' della ripresa hanno messo al sicuro il risultato per i valdostani anche se per quasi 40 minuti del secondo tempo è stato il Volpiano a fare la partita e a illudersi con la rete al 15' di Chiadò Cutin. Domenica lo Charvensod riceve l'Ivrea, dietro a 7 punti e affamato di vittorie. Un successo proietterebbe i ragazzi di Volpone nelle prime posizioni e riaccenderebbe speranze di promozione.

Tutto un altro discorso per l'Aygreville allenata da Vigon: brucia e tanto la sconfitta tennistica per 6 a 1 subita ad Alpignano nel campionato Under 16 regionale e il terzultimo posto in classifica con 4 soli punti in saccoccia contribuisce a veder nero l'immediato futuro, anche perchè la prossima sfida, casalinga, è con il Vanchiglia secondo in classifica.