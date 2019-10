Mezzaosta: una grande gara di podismo che cresce a vista d’occhio

MezzAosta prosegue il suo percorso e torna, seguendo la linea della continuità, a proporsi agli appassionati della corsa. A dire il vero un cambiamento, anche importante, è evidente e riguarda la data della MezzAosta, ora prevista per domenica 27 ottobre.

Una particolarità di questa quinta edizione della MezzAosta è che coincide con il ritorno all’ora solare e dovremo spostare le lancette dell’orologio un’ora indietro, dormiremo un’ora in più e saremo più freschi per la festa sportiva della città di Aosta che vuole coinvolgere i runner di altissimo livello, ma anche i semplici appassionati.

La partenza della MezzAosta per le prove di corsa è prevista per le ore 10, con il via sempre organizzato all'inizio di via Torino e anche quest'anno il percorso attraversaà lo stabilimento siderurgico Cogne Acciai Speciali.

Quattro le prove: la 21km (solo competitiva), le due prove della 11km (competitiva e non competitiva), la 6km o Family Run (non competitiva). Una partenza, sempre da Via Torino, in esclusiva, per la Baby Run, sulla distanza di 1km, alle ore 11.

Confermata poi la camminata enogastronomica/turistica, uno dei fiori all’occhiello della MezzAosta, che la rende l’offerta un po’ più unica in un contesto di tante gare di corsa; una proposta che unisce l’aspetto culturale a quello enogastronomico.

APPELLO AI RESIDENTI

Da qualche giorno, in diversi punti della città, sono presenti dei totem che puntano a informare i residenti e i turisti del nuovo appuntamento sportivo, ma non solo. I totem sono una forma di comunicazione che va a sensibilizzare direttamente gli aostani. L'abbiamo già sperimentata nel passato, con un'importante risposta che ci ha permesso di fare sapere, con anticipo, a buona parte dei residenti, i piccoli fastidi che, nella mattina di domenica 27 ottobre, dovranno sopportare.

Aosta sarà infatti chiusa al traffico; un sacrificio per gli aostani che dovranno lasciare nei garage o fuori dal perimetro del percorso i loro automezzi. “Di questo disagio – dicono gli organizzatori - ce ne scusiamo in anticipo, chiedendo comprensione e adesione. Ci impegneremo, con l'aiuto degli amici degli organi di informazione, a diffondere capillarmente le notizie in modo da portare tutti a conoscenza di questa situazione a cui la città è in qualche occasione già abituata”.