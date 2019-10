Mezzaosta: Test per Catherine Bertone con vista olimpiadi Tokio

La MezzAosta ha una connotazione internazionale e, nelle precedenti edizioni il livello offerto è stato di altissimo, lo provano il primato maschile del keniano Joel Mwangi di 1h02’49” del 2018 e l’anno precedente, il 2017, al femminile, della connazionale Winfridah Moseti capace di chiudere i 21,097 km in 1h10’54”. Oltre agli extraterrestri africani degli altipiani, di livello è stata lo scorso anno la prestazione di Giovanna Epis 1h13’56”.

Catherine Bertone, che sta cercando di raggiungere la forma per provare a giocarsi la partecipazione per la seconda olimpiade, sarà la vera star della quinta edizione della MezzAosta. La dottoressa volante, tesserata Calvesi, è in forma e proverà ad offrire al pubblico di Aosta una prestazione importante, puntando senza mezze misure al miglior tempo di sempre sulla distanza, sotto il muro di 1h13’, avendo lei un personale di 1h13’03”.

Ingaggiate la ruandese Clementine Mukandanga e la keniana Ivyne Jeruto Lagat, entrambe in possesso di un personal best sotto 1h12’. Tra queste atlete potrebbe nascere una collaborazione, che solo la strada potrà sancire, foriera di una grande prestazione.

A livello maschile i top runner della mezza maratona di Aosta sono tre keniani. Dato per certo favorito Hosea Kimeli Kisorio, 29enne che si presenta con un personale di 1h01”59” e 1h03’56” in questa stagione. Con lui a tenere alto il ritmo saranno Gideon Kipapat Kurgat e Philemon Kipchumba che hanno tempi sotto 1h06’.

Ha preparato con attenzione questo appuntamento l’altro enfant du pays, Omar Bouamer (nella foto), della S.Orso, che dopo una grande stagione, che gli ha portato in dote il bronzo nei campionati italiani su strada dei 10km, è atteso nella “metà mezza” la prova competitiva (c’è anche quella per gli amatori) sulla distanza di 11km.