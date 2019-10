Atletica: Omar Bouamer primo degli italiani a Pettinengo

Una tiepida giornata di autunno ha fatto da corollario ad un grande appuntamento, in provincia di Vercelli per una delle classiche del panorama nazionale delle corse su strada, il Giro Podistico Internazionale di Pettinengo, valido anche per il Trofeo delle Province, nel quale la rappresentativa valdostana ha concluso al sesto posto su otto. In un contesto di altissimo livello tecnico, nella gara assoluta maschile, con una prova maiuscola si è distinto il 30enne della S. Orso Omar Bouamer che ha concluso i 10 km della competizione nel tempo di 28’18”, prestazione che gli ha permesso di classificarsi al quinto posto assoluto e primo degli italiani.

Una gara generosa quella di Bouamer che entrato in un gruppetto di sei concorrenti, nel finale è riuscito ad avere la meglio sugli altri atleti italiani. Importante prestazione anche per Xavier Chevrier, tesserato per l’Atletica Valli Bergamasche che ha chiuso in 28’40” guadagnando la nona piazza finale. A vincere è stata la nuova stella della corsa, il 17enne etiope Tadese Worku che si è imposto nel tempo di 26’50”.

Nella gara assoluta femminile, sui 4 km, molto bene si è comportata Silvia Gradizzi (S.Orso) che con 14’53 ha concluso 27esima assoluta e ottava nella classifica della categoria Allieve. Questi gli altri piazzamenti: Allieve: 39a Laura Segor (S.Orso), in 15’43”, 46a Sara Spinella (Cogne)16’46”, 55a Sara Reale (S.Orso) 19’07”. Allievi: 16° Albert Vierin (Calvesi) 14’48”, 21° Jean Pierre Vallet (Cogne) 15’06”, 30° Diego Yon (Pont Donnas) 15’48”.

Nella gara riservata ai Cadetti, sulla distanza d 2,6km, bravi i giovani valdostani con 28° Francesco Yoccoz (APD Pont St Martin) in 10’20”, 31° Efrem Lombard (APD Pont St Martin)10’23”, 37° Yael Bagnod (Monterosa) 10’45”, 44° Alessio Turino (Pont Donnas) 11’15”. Nella categoria Ragazzi, 1,4 km di percorso, 10° ha concluso Gabriele Saba (Cogne) 5’22, 21° Damiano Yoccoz (APD Pont St Martin) 5’38”, 38° Mathieu Cretier 5’56”, 44° Samuel Franceschi (Monterosa) 6’05”, 45° Tommaso Suquet (APD Pont St Martin) 6’06”.

Tra le Ragazze, 1,1km per loro, 11a Claire Frutaz (S.Orso) 4’28”, 12a Corinne Beltram (Calvesi) 4’29”, 23a Martina Trentin (S.Orso) 4’42”, 25a Bea Gambin (Calvesi) 4’45”, 46a Elisa Stevenin (Monterosa) 5’08”, 55 Isolde Duclair (Monterosa) 5’35”, 56a Emilie Marra (Monterosa) 5’36”. Doppio podio, tra i master, con Gabriele Beltrami dell’APD Pont St Martin che sulla distanza di 4,3 km si è piazzato al secondo posto di categoria (SM45) in 14’04” e Savino Quendoz della S.Orso (SM50) che ha concluso in 15’23”, terzo tempo assoluto e primo di categoria.