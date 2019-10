Calcio: Ecc A; Aygreville avanti tutta anche contro il Rivoli

La cura di mister Alberto Rizzo continua ad avere effetti positivi sull'Aygreville che oggi ha battuto con indiscutile 3 a 0 il Rivoli con un gol da antologia di Manuel Brunod sul finire del primo tempo.

Inizia il secondo tempo Aygre sempre in avanti su un'altra bella azione va in gol Matias Barbuio. I Rivoli cambia tre elementi ma non cambia il gioco dell' Aygre mister Rizzo cambia Ervé Favre ed entra Bonel Simone.

Poi sostituisce André Cuneaz per Nicolò Bosonin e Massimiliano Mongino Massimiliano per Andrea Bianco. Vola sulla fascia Simone Bonel che insacca sul secondo palo. Sul tre a zero non c è più partita si aspetta solo il triplice fischio.

Il portiere Pomat quasi inoperoso solo un paio di uscite alte.

Sabato 19 si gioca a Citta di Baveno forse alle 20,30 se accettano. La partrita era in calendario alle 14,30.