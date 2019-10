Atletica: La nuova pista del Crestella di Donnas madrina dei Regionali di STaffetta

Si chiude un periodo, durato 19 anni, con la vecchia pista di colore rosso, dove alle tante riunioni che hanno visto protagonisti i giovani atleti valdostani, svolgendo un fondamentale ruolo sportivo ma anche sociale, si è aggiunto un appuntamento di portata internazionale, il meeting Via col Vento, capace di ospitare fino al 2014 tanti big dell’atletica mondiale, che hanno onorato l’importante appuntamento sportivo. Ora si apre un nuovo capitolo, tutto da costruire, sulla nuova pista, di colore blu, veloce a detta dei primi che l’hanno calcata. Viva l’atletica

Alla festa di inaugurazione hanno preso parte, per le istituzioni gli assessori regionali Chantal Certan e Luigi Bertschy; i sindaci dei comuni di Donnas, Amedeo Follioley e di Pont St Martin Marco Sucquet. Hanno suggellato questa giornata il Presidente del Coni regionale Piero Marchiando, il consigliere federale Fidal Lyana Calvesi, gli azzurri locali Cristian Gamba (pallavolo) e Martine Michieletto (sport combattimento) e i valdostani in attività che hanno recentemente vestito l’azzurro, Corinne Challancin, Eleonora Foudraz, Eleonora Marchiando e Jean Marie Robbin. Purtroppo assente per un’indisposizione il Presidente Fidal regionale Jean Dondeynaz.

In un contesto di bella festa, degna cornice è stata una riunione di atletica, per l’occasione i riflettori sono andati sui campionati regionali di staffetta, assoluti e Cadetti.

In campo assoluto, i titoli sono andati per sette occasioni alla Calvesi e per due ai padroni di casa del Pont Donnas. Nella sei staffette riservate agli under 16 Cadetti, quattro sono stati i successi per la Cogne e due per la Calvesi. Ma veniamo al dettaglio partendo dal settore assoluto femminile, dove protagonista è stata la Calvesi. Bella sfida nella 4x100 tra Calvesi e Pont Donnas, con vittoria delle prime, Sara Rollandin, Bianca Barenghi, Sara Lorenzini e Hélène Bringhen che con 53”21 hanno avuto la meglio sul quartetto del Pont Donnas composto da Aurora Bisone, Gaia Giussani, Fabiana Mastrangelo, Denise Isabel che hanno chiuso il giro di pista in 53”86.

Nella 4x400 solitaria prova della Calvesi con Martina Mladenic, Sofia Sergi, Veronica Pirana, Eleonora Foudraz che si è guadagnata il gradino più alto del podio chiudendo in 4’21”18. La staffetta svedese (100+200+300+400) è ancora Calvesi ad imporsi in 2’31”38 con Bianca Barenghi, Martina Mladenic, Camilla Servi e Sara Lorenzini; così come la 4x800 dove Camilla Sergi, Hélène Bringhen, Veronica Pirana e Sveva Nobili hanno garantito un nuovo successo correndo in 11’03”49.

In campo maschile assoluto la staffetta veloce, la 4x100, vede imporsi il Pont Donnas con Alexander Garbinato, Luca Merli, Rhemy Jeantet e Nicolò Fasulo con 44”44; la 4x400 è della Calvesi che vince in 3’48”88 grazie al contributo di Giacomo Coquillard, Mattia Rodà Savoini, Joao Carlos Pina Barros e Jean Marie Robbin. La svedese (100+200+300+400) con 2’10”47 è del quartetto Pont Donnas con Davide Vinante, Nicolò Fasulo, Alexander Garbinato e Luca Merli; mentre la 4x800 è vinta dalla Calvesi, con Maurizio Pascale, Albert Vierin, Giacomo Coquillard e Mattia Rodà Savoini che in 8’27”68 sale sul gradino più alto del podio.

Spazio anche per la novità dell’atletica mondiale, la staffetta mista, femminile e maschile, 4x400 dove il successo assoluto è andato alla Calvesi che ha vinto in 3’39”27 con Eleonora Foudraz, Eleonora Marchiando, Joao Carlo Pina Barros e Jean Marie Robbin, siglando il primo record regionale.

Primato della categoria Allievi, per la staffetta del Pont Donnas dove Martina Turino, Diego Yon, Camilla Villanese e Rhemy Jeantet , con 4’26”68 hanno posto il primo sigillo.

Passando alla categoria Cadetti, a livello femminile, la 4x100 Cadette è vinta dalle under 16 della Calvesi con Rebecca Mercurio, Camilla Minuzzo, Elisabetta Munari e Valentina Capone, in 54”05. Ancora il sigillo Calvesi, con le stesse effettive della prova veloce, nella svedese 100+200+300+400 in 2’41”66.

La 3x1000 è del terzetto della Cogne che chiude in 12’14”02 con Emma Casarotto, Sophie Vallet e Cecilia Simoncini. Le tre prove al maschile sono tutte appannaggio delle formazioni della Cogne. Thierry Graziosi, Mathieu Boch, Andrea Aresca e Francesco Campiti vincono la 4x100 in 50”61; Andrea Aresca, Francesco Campiti, Alexis Buccella e Daniele Di Blasi in 2’26”58 fanno propria la maglia di campione regionale, così come Mael Faye, Niccolò Chatillard e Tommaso Anrò che in 9’12”56 centrano il successo nella 3x1000 metri.