Rugby: Serie C, lo Stade prepara la sfida con il Cuneo per la prima di campionato

Inizia oggi alle 16 la prima edizione del torneo benefico di rugby 'Trofeo Comune di Sarre', organizzato dallo Stade Valdotain in collaborazione con la Federazione italiana donatori di sangue-Fidas.

In campo a Sarre sino a domenica sera i rugbysti più giovani, ovvero gli Under 14 e i Propaganda, mentre intanto la prima squadra sta intensificando gli allenamenti in vista della prima partita del campionato di serie C, girone D. Domenica 20 ottobre lo Stade di capitan Gontier sarà in trasferta nelle Langhe dove alle 15,30 affronterà il Cuneo Pedona Rugby.

Esonerato l'allenatore Fabio Chiesa, i gialloneri Stefano Ferrucci e German Parra stanno perfezionando la preparazione atletica, punto di forza di una squadra che intende giocare facendo pressione sugli avversari e dando maggior ritmo alle azioni rispetto alla passata stagione, quando un atteggiamento talvolta eccessivamente prudente fu la causa di sconfitte immeritate.