Atletica: Catherine Bertone l'italiana più veloce di sempre all'Half Marathon di Trento

Crolla il record femminile italiano della Trento Half Marathon per merito di Catherine Bertone (Atletica Calvesi), la campionessa e pediatra 47enne di Aosta che non smette mai di stupire.

Dopo il personale sui 10 chilometri ottenuto a Canelli 15 giorni fa, Bertone è tornata da Trento con il piazzamento di sesta assoluta e prima italiana in 1h13’27”, prestazione molto vicina al primato personale che le ha permesso di battere il primato della gara di 1h15’10” realizzato da Agnes Tschurtschenthaler due anni fa. Il percorso era di quelli impegnativi, Catherine è partita veloce ed è riuscita a mantenere il passo per tutti i 21 chilometri di gara. Adesso per lei si avvicina la maratona di Valencia l'1 dicembre, preludio alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il crono di Sarah Giomi (Asd Dribbling) seconda italiana in classifica, è di 1h17'18'', anche per lei un tempo che è molto vicino al suo personal best di 1h17’10”.

Al femminile la gara è stata vinta dalla keniana Purity Rionoripo in 1h08’34” stracciando il primato della gara di 1h09’21” di Joyce Chepkemoi dell'anno scorso.

E record anche al maschile: a vincere la Trento Half Marathon è stato l’etiope Tefera Mosisa che all’esordio nella mezza maratona ha tagliato il traguardo in 1h01’12” andando a battere il primato della gara di 1h01’48” fissato da Justus Kangogo nel 2017.