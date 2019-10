Equitazione: Bellei e Lustrissy al 'Trofeu Xevi Dachs' in Catalogna

Appuntamento internazionale per le amazzoni valdostane Manila Bellei e Alessia Lustrissy. Tesserate Manila per l’Asd Equi.libres du Mont Blanc e Alessia per l’Asd Cheval Ami, le due atlete fanno parte della delegazione di quattro binomi italiani giunta a Vic, in Catalogna, per partecipare sabato 12 e domenica 13 ottobre alla quinta edizione del ' Raid Hipic Vic-Osona Trofeu Xevi Dachs' di Endurance.

Bellei gareggerà in sella a Pino di Chia, cavallo tra i migliori della scuderia valdostana, mentre Lustrissy cavalcherà Deperto; entrambe partecipano alla gara CEIYJ2* lungo un percorso di 120 chilometri.