Atletica: Il 20 ottobre torna il 7 Torri, la staffetta nel cuore di Aosta

“Il 7 Torri è patrimonio di Aosta, una manifestazione storica nel calendario delle iniziative sportive, e non solo, ospitate dalla nostra città. Il 7 Torri, poi, risulta particolarmente affascinate per la circostanza di abbracciare l’intero centro storico del capoluogo valdostano, dando modo ai runner, ai lori accompagnatori e ai tifosi di apprezzare le bellezze monumentali e architettoniche di Aosta.” Così l’assessore comunale allo Sport, Carlo Marzi, ha introdotto la presentazione della XXXIII edizione del Trofeo 7 Torri, gara podistica a staffetta 3x4 Km promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione Italiana Atletica Leggera (Fidal) e organizzato dalla società “ Area Sport”.

“E’ la più importante manifestazione di atletica leggera nel capoluogo alla quale il Comitato Fidal dà il sostegno”, ha spiegato il delegato regionale della Federazione, Jean Dondeynaz. Il classico percorso nel centro di Aosta quest’anno presenta alcune novità, illustrate da Fulvio Assanti di Area Sport.

“Gli atleti - ha spiegato - non transiteranno da via Sant’Anselmo ma, provenendo da via Garibaldi; gireranno intorno all’Arco di Augusto ed entreranno in viale Chabod, percorrendo poi integralmente via Rey fino all’intersezione con via de Maistre.”

“Inoltre, - ha aggiunto - in considerazione del fatto che si tornerà a percorrere, da Nord verso Sud, via Monte Solarolo, i concorrenti, una volta raggiunta piazza Giovanni XXIII, percorreranno via Forum, sbucheranno in piazza Roncas, e proseguiranno in via Tourneuve fino alla discesa di via Monte Solarolo. Da qui giungeranno sul lato est di piazza della Repubblica, per poi completare il primo tratto di via Aubert fino a riagganciare il tracciato 2018 in via Torre del Lebbroso.”