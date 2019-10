Kickboxing: Giorgio Petrosyan, compagno di scuderia della nostra Martine Michieletto, in diretta tv da Tokyo

E’ un milione di dollari il premio messo in palio da One Championship, la più grande sport property asiatica, per il match finale del torneo “Kickboxing World Grand Prix” tra il “Dottore del ring” Giorgio Petrosyan, 5 volte campione mondiale di Kickboxing, e Samy Sana 3 volte campione mondiale di Thai Boxe. Giorgio Petrosyan è un compagno di scuderia della nostra grande campionessa Martine Michieletto che promuove la Valle d'Aosta nel mondo dove sostiene i combattimenti.

Il combattimento si svolgerà domenica 13 ottobre h. 12:30 (ora italiana) al Kokugikan di Tokyo e darà al vincitore il premio di un milione di dollari on top delle rispettive borse, quindi il premio più alto attualmente mai pagato nella storia della Kickboxing.

SINGAPORE, KUALA LUMPUR, BANGKOK: IL TOUR MONDIALE DELLA KICKBOXING.

Il torneo è durato 5 mesi ed ha girato l’Asia. La competizione ad eliminazione diretta, infatti, è iniziata a Maggio a Singapore ed è proseguita a Kuala Lumpur a Luglio, poi Bangkok ad agosto per poi approdare a Tokyo tra pochi giorni.

UN AVVERSARIO DIFFICILE

L’avversario di Giorgio Petrosyan, il francese Samy Sana, è un atleta ostico per l’altezza, un metro e novanta per 70 Kg, contro il metro e settantotto di Giorgio.

“ADORO COMBATTERE GLI SPILUNGONI”

Intervistato dalla stampa giapponese in merito al suo avversario Giorgio Petrosyan ha dichiarato: “I have always loved to fight taller opponents”, che si traduce in “ho sempre amato combattere atleti più alti”.

DIRETTA IN ITALIA SU MEDIASET ITALIA 2

L’evento da Tokyo sarà in diretta tv su Mediaset Italia 2 (canale 66 DTT) a partire dalle 12:30 e su Mediaset play online, commentato da Dino Fuoco, maestro cintura nera di Brazilian Jujitsu e Paolo Cotrone, giornalista sportivo, le voci del fighting made in Mediaset.

La diretta di Mediaset sancisce la prima assoluta per gli sport da combattimento in TV free to air.

IL PROGRAMMA

In onda in apertura di trasmissione il match di MMA del peso massimo Mauro Cerilli (Ita) contro il campione indiano Arjan Bhullar. Seguirà il match valido per la finale del Kickboxing World Grand Prix tra Giorgio Petrosyan (Ita) e Samy Sana (Fra), e proseguirà con il mondiale di Muay Thai pesi mosca Rodtang Jitmuangnon (Thai) vs Walter Goncalves (Bra).