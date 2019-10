Ciclismo: Buona la prima per Filippo Agostinacchio nel cross di Vittel

Esordio stagionale di assoluto rilievo di Filippo Agostinacchio, in sella, nel fine settimana, in un doppio appuntamento ciclocrossistico internazionale, alla presenza di tutti i migliore Juniores secondo anno belgi, nella zona dell’ippodromo di Vittel (Francia).

Sabato nella Chazal Cup Vittel, doppietta belga firmata Emiel Verstrynge (40’22”) a precedere – con lo stesso tempo – il connazionale Jetze Van Campehout e, di 2”, il francese Florian Richard Andrade. Chiude in 14° posizione Filippo Agostinacchio (Team Bramati; a 1’12”).

Domenica, nella Canyon Cross Race, si migliora ancora Filippo Agostinacchio, che chiude in undicesima posizione, a soli nove secondi dai primi punti Uci. Il valdostano chiude con il crono di 38’27”, a 58” dal vincitore, il francese Rémi Lelandais (37’29”), in un podio completato dai belgi Jetze Van Campenhout (37’32”) e Emiel Verstrynge (37’32”).

Strada

Erik Rosaire e Alain Seletto in ottima evidenza, questa mattina, nella GranFondo On Energy, 99 chilometri con partenza e arrivo a Loano (Savona). La vittoria è andata, in volata, a Federico Pozzeto (Cicli Copparo), al traguardo in 2h 45’01”01, alla media di 36,000 km/h, a precedere, di un solo decimo, Davide Busuito (De Rosa Santini; 2h 45’01”02), con terzo Pascal Bousquet (BiciSport Ospedaletti; a 2’47”).

In nona posizione assoluta, primi tra i Senior2, Erik Rosaire (Godioz; 2h 51’45”); 18° assoluto, 4° Veterani1, Alain Seletto (BiciSport Ospedaletti; 2h 53’00”); 62° Diego Marana (Cicli Benato; 3h 06’08”; 5° Gentleman2); 178° Dino Boverod (Cicli Benato; 3h 27’59”; 1° SuperGentlemanB); 197° Bruno Vitton Mea (Godioz; 3h 30’05”; 4° SuperGentlemanB); 212° Paolo Castellaro (Gs Aquile; 3h 31’13”; 16° SuperGentlemanA); 315° Andrea Bryer (Gs Aquile; 4h 01’32”; 48° Gentleman1).