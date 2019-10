Atletica: Calvesi femminile a Modena 13/ma finale b societari

Dopo i due giorni di gare la Calvesi femminile ha chiuso al 15/mo posto della finale B nazionale. Il miglior risultato individuale al femminile lo ha fatto registrare Sveva Nobili che, impegnata sui 2000 Siepi si è piazzata in seconda posizione facendo registrare un netto miglioramento cronometrico, chiudendo in 7’52”96, per la prima volta sotto gli 8 minuti.

Al maschile podio nella gara di chiusura della due giorni, la staffetta 4x400 dove Jean Pierre Vallet, Mathieu Linty, Nicolò Gianchini, Elia Franciscono si sono guadagnati il terzo posto finale correndo la staffetta del miglio (la 4x400) in 3’35”65.

Femminile Modena 13° Atletica Calvesi Aosta Punti 97

Risultati individuali Sara Lorenzini Mt 100 13”88; Camilla Sergi Mt 200 27”50, Mt 400 1’02”92; Elena Perego Mt 1500 5’54”01, Mt 3000 13’15”75; Sveva Nobili 2000 Siepi 7’52”96 pp, mt 800 2’26”22; Bianca Barenghi Mt 100 hs 17”86; Sara Lorenzini Mt 400hs 1’09”23; Eleonora Munari Alto 1m50, Asta 2m30; Sara Rollandin Lungo 4m15, Disco 21m27; Sofia Mancini Triplo 9m08, Martello 26m12 pp; Sofia Catronovo Peso 6m45; Giavellotto Margherita Facchini 10m77; Staffetta 4x100 Sofia Castronovo, Sara Rollandin, Eleonora Munari, Bianca Barenghi 57”70; Staffetta 4x400 Sara Lorenzini, Bianca Barenghi, Camilla Sergi, Sveva Nobili 4’21”64.