LO SPORT IN PRIMA PAGINA

Tuttosport - Serie A, Toro rimonta da sogno: Belotti stende il Milan con una doppietta. Il Gallo risorge nel secondo tempo insieme a tutta la squadra e prima recupera il rigore realizzato dai rossoneri nel primo tempo, poi dopo quattro minuti segna il gol del vantaggio; emozioni al cardiopalma nel finale ma finisce 2 a 1 per i granata.

Higuain, addio alla Juve? 'Penso a rispettare il contratto'. Il giocatore smentisce voce che lo darebbero in fuga a causa di malumori con dirigenza e spogliatoio; intanto torna al meglio della forma CR7 che fa vedere grandi cose in allenamento.

Adesso gli ultrà fanno paura alla Juve, nel mirino la festa-scudetto: mentre continuano le indagini della procura sui rapportri tra capi ultras bianconeri e criminalità organizzata, la dirigenza juventiva teme possibili ritorsioni.

Rugby, Italia show col Canada, altra vittoria ai Mondiali. Gli Azzurri della palla ovale non si fermano più e dopo il successo all'esordio contro la Namibia, la squadra di O'Shea travolge la Nazionale di Kingsley Jones. Uomo partita Jack Polledri. Nel prossimo impegno gli azzurri affronteranno il Sudafrica, intanto ottengono il pass per la prossima rassegna iridata, in programma nel 2023.