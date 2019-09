ECCELLENZA A/B - Il programma della 3a giornata: ecco Pont-La Biellese e Pinerolo-Cbs

ECCELLENZA - TERZA GIORNATA

Una sola squadra a punteggio pieno nel girone A, in attesa del recupero La Biellese-BorgoVercelli: è il Pont Donnaz di Ezio Rossi, che questa volta ospiterà proprio La Biellese in Valle d'Aosta per tentare il balzo a 9 punti. Il Pont è già il migliore attacco con Jeantet e Menabò a quota 2 reti.

A 4 punti ecco lo scontro tra Borgaro e Lg Trino, l'Accademia Borgomanero impegnato in casa BorgoVercelli e l'Aygreville atteso da La Pianese sul proprio campo.

Il Rivoli (due pareggi) cercherà la prima vittoria stagionale in casa contro lo Stresa, la ProSettimo Eureka con zero punti e zero gol segnati ospiterà la Fulgor Valdengo.

In Eccellenza B spicca nel torinese Pinerolo-Cbs: locali con 6 punti in due partite, ospiti sconfitti da Moretta e Corneliano Roero in due match sfortunati dove i rossoneri avrebbero di certo meritato alcuni punti.

In testa alla classifica occhio alle cuneesi: Corneliano Roero-Asti, Pro Dronero-Canelli, Saluzzo-Castellazzo. Il Vanchiglia sfida il Centallo fuori casa in un'inedita partita, per il Chisola c'è l'Olmo mentre l'Atletico Torino è chiamato all'impresa di strappare punti sul campo dell'Hsl Derthona.

CLASSIFICA