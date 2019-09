TimeOut come affrontare lo sport in alta quota. Faccia a faccia con Federica Brignone

Lo sport prende quota: Sigascot incontra il Monte Bianco e’ il tema del seminario che sabato 21 settembre presso la sala congressi Skyway Monte Bianco a partire dalle ore 9 nel corso del quale si confronteranno medici, tecnici, politi ed esperti su un tema di grande attualità per il crescente interesse per gli sport estremi. Previsto anche un faccia a faccia con Federica Brignone l’azzurra di sci in video conferenza dagli allenamenti sulle nevi argentine.

Articolato in sessioni il seminario affronterà le varioe problematiche che deve affrontare ci pratica sport in quota.

Queste le sessioni:

I SESSIONE

FISIOLOGIA E PATOLOGIA NELLO SPORT DI MONTAGNA

Moderatori: P. Arrigoni, G. Giardini

II SESSIONE

IL TRAIL E L’ULTRATRAIL

Moderatori: D. Comba, M. Patacchini

III SESSIONE

EVIDENZA SCIENTIFICA NELLE TECNICHE DI SOCCORSO IN

MONTAGNA IN COLLABORAZIONE CON GUIDE ALPINE DI

COURMAYEUR

IV SESSIONE

PATOLOGIA NELLO SCI ALPINO – SIGASCOT meets FISI

Moderatori: G.C. Coari, G. Zanon

15.45 Faccia a faccia con un Federica Brignone

V SESSIONE

ALTRA TRAUMATOLOGIA IN MONTAGNA

Moderatore: Claudio Mazzola