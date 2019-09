Podismo: Catherine Bertone corre per 'La casa di sabbia'

Anche l'associazione di sostegno ai bimbi colpiti da malattie rare 'La casa di sabbia Onlus' partecipa alla staffetta di 24 ore ’EdilEcoRun24 in programma ad Aosta sabato 28 e domenica 29 settembre.

A correre per e con 'La casa di sabbia' saranno i soci, i genitori sostenuti, i donatori e tanti amici dell’Associazione, oltre ad una madrina d’eccezione, la maratoneta Catherine Bertone. Olimpionica e campionessa internazionale di maratona, medico pediatra Catherine, sensibile alle tematiche di inclusione per le quali l’Associazione si batte, ha deciso non solo di sostenere l’iniziativa '#unpodivita' con la quale si offre ai fratelli dei bambini con disabilità la possibilità di fare le attività sportive, ma di lasciare per un giorno le vesti di agonista per abbracciare quelle della solidarietà.

Correrà per dare visibilità alle difficoltà che le famiglie con figli disabili gravi vivono nel quotidiano e alle iniziative che 'La casa di sabbia' mette in campo per dare risposte concrete.

Non una maratona come quelle alle quali Catherine è abituata, dunque, ma una staffetta di amicizia, sensibilizzazione e attenzione ai più deboli.

Per quanti, grandi e piccini, avessero piacere di scoprire quali attività 'La casa di sabbia' sta promuovendo, l'associazione sarà presente, in piazza Chanoux ad Aosta, per l’intera durata della manifestazione, con un apposito banchetto.