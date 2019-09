Atletica: Per gli Allievi della Cogne una dozzina di titoli regionali

Torino ha ospitato due giorni di gare per assegnare i titoli regionali Allievi sia per la Valle d’Aosta che per il Piemonte.

Nelle gare femminili due titoli regionali per Gulia Aresca, nel “suo” martello con 46. 83m e nel disco con 22.79m, uno per Clarissa Giannattasio nel getto del peso con 10.09m.

Esordio agonistico nel peso per Helene Linty, sesta assoluta con 7.55m, e nel disco, 11° con la misura di 17.41m. Clarissa è poi seconda sui 200m, argento regionale in 28.70, con la sfortuna di una folata di vento contrario da -1.7 m/s.

Doppio argento regionale per Sara Spinella: negli 800m è 8° assoluta in 2.37.28, mentre sui 1.500m è 5° in 5.28.05. Nella gara dei 100m Lucia Maietti è 23° in 18.64, sui 200m è 15° in 38.67.

Argento regionale in 58.63 per la staffetta 4x100m composta da Maietti, Aresca, Spinella e Giannattasio.

Al maschile la prova sui 100m vede Matteo Impieri CR – 11.96 – 7° assoluto; esordio in maglia Cogne per Manuel Cosmai, 2° valdostano e 17° assoluto in 12.87, 3° in regione e 21° Lorenzo Scali in 13.39

Nel salto in lungo il mal di schiena ferma Matteo sul secondo gradino del podio regionale, 9° assoluto con 4.34m.

Doppio titolo per Elia Franciscono CR 400m – 55.48 - 8° assoluto e sui 200m - CR – 24.03 - 7° assoluto; ancora sui 200m 12° Mathieu Linty - 2° VdA in 25.41; 14° Manuel Cosmai - 3° VdA in 25.83; 16° Lorenzo Scali – 4° VdA in 27.67.

Jean Pierre Vallet si aggiudica il titolo sui 1500m - CR - 4.27.79 - 6° assoluto mentre sugli 800m è 2° VdA in 2.11.02 - 12° assoluto.

Riccardo Sulas - 3° VdA in 4.38.11. Riccardo conquista poi il titolo sui 400hs in 1.06.77 (CR). Due argenti per Maxime Uroni sui 3000m in 10.20.41 e sui 2000m siepi in 7.30.58.

Nel salto in alto Andrea Alessandro (1.60m – CR) col terzo posto assoluto diventa campione regionale.

Gabriele Cerrato coglie la misura di 11.17m , 2° VdA e 6° assoluto. Un titolo di CR ed un argento anche per Alessandro Casadei, rispettivamente nel disco (36.35m, 2° ass.) e nel peso (11.15 – 7° ass.).

Due titoli con vittoria assoluta anche per le staffette, la 4x100 composta da Scali, Cerrato, Impieri e Franciscono (48.78 - CR) e per la 4x400 composta da Cerrato, Vallet, Sulas e Linty (3.45.79 - CR).