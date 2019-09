Atletica: A Torino nuovo record di Silvia Gradizzi Regionali Allievi su pista

Nuovo record regionale under 18 di Silvia Gradizzi della S.Orso, che sabato nella gara dei 2000 metri siepi ha corso la distanza in 7’32”96, prestazione che migliora nettamente il precedente primato che reggeva dal 2001, quando Beatrice Raso corse in 7’52”8.

La prestazione ottenuta dalla 17enne aostana è di rilievo in quanto la inserisce al 16esimo posto della graduatoria nazionale stagionale. Nella due giorni di Torino hanno centrato la doppietta tra le ragazze Gaia Giussani del Pont Donnas, nei 100 e nel lungo; Camilla Sergi della Calvesi, nei 200 e 400 metri; Giulia Aresca della Cogne, nei disco e per i maschi Elia Franciscono della Cogne, nei 200 e 400; Nikolaj Tamborrin della Calvesi, nel triplo e giavellotto; Yuri Lemma anche lui Calvesi, nel peso e martello.

Undici titoli per la società sportiva Calvesi, dieci per la Cogne, sei per il Pont Donnas, due per la S.Orso.